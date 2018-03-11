Statista показала данные о происходивших каждую минуту событиях в интернете в 2017 году
Была представлена инфографика о произошедшем на просторе интернета за 2017 год. В соответствии с данными Statista, пользователи Facebook загружали свыше 243 тысяч фото каждую минуту.
Владельцы аккаунтов Instagram проводили загрузку 65 тысяч фотоснимков. За этот же промежуток времени на Tinder свыше 18 тысяч пар нашли друг друга, а зрители Netflix достигли такого числа, что каждую минуту обеспечивали свыше 87 тысяч часов просмотров видео.
Количество постов в Twitter каждую минуту увеличивалось на 350 тысяч. Число ежеминутно обрабатываемых запросов в поисковике Google составляло 3,8 млн. Количество сообщений, которые каждую минуту отправлялись в мессенджере Whatsapp, составило 29 млн.
Владельцы аккаунтов Instagram проводили загрузку 65 тысяч фотоснимков. За этот же промежуток времени на Tinder свыше 18 тысяч пар нашли друг друга, а зрители Netflix достигли такого числа, что каждую минуту обеспечивали свыше 87 тысяч часов просмотров видео.
Количество постов в Twitter каждую минуту увеличивалось на 350 тысяч. Число ежеминутно обрабатываемых запросов в поисковике Google составляло 3,8 млн. Количество сообщений, которые каждую минуту отправлялись в мессенджере Whatsapp, составило 29 млн.
Автор: Валерий Антонов