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Ученые назвали кофе панацеей от пяти болезней
Ученые из Школы общественного здравоохранения в Гарварде назвали кофе, ставший любимым напитком современного человека, панацеей от пяти болезней. Материалы многолетнего исследования с участием 13 тыс. добровольцев появились в профильном издании.

Ученые назвали кофе панацеей от пяти болезней


Сахарный диабет
Если ежедневно выпивать по две чашки кофе, можно активизировать повышенную выработку гормонов стероидного типа – эстрадиола и тестостерана, способных предотвратить развитие диабета второго типа и увеличить восприимчивость поджелудочной железы к глюкозе.

Сердце и болезнь Паркинсона
3-4 чашки кофе в день способны защитить человека от развития сердечной недостаточности. Риск снижается на 11%. В этом же исследовании ученым удалось доказать резкое сокращение случаев развития болезни Паркинсона. Дело в том, что кофеин способен блокировать клетки, запускающие необратимые процессы.

Рак печени
При приеме кофейного напитка клетки печени становятся менее восприимчивы к токсичному воздействию алкоголя, что на 40-50% снижает риск развития рака. Исследование верно при употреблении 2-3 чашек в день.

Рак толстой кишки
Ученые проанализировали 5145 человек с колоректальным раком, сравнив их анкеты и медицинские карты с данными 4097 здоровых людей. Оказалось, при приеме 1-2 чашек кофе риск развития онкологии снижается на 26%, при 3 и более – на 50%.

Ранее ученые рассказали о способности кофе продлевать жизнь.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:50
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