Ученые: Сон в носках полезен для здоровья
Ученые в ходе исследования установили, что сон в носках полезен для здоровья. Установлено, что в таком случае ночь проходит более спокойно, а человек быстрее засыпает.
Это связано с тем, что носки ночью регулируют внутреннюю температуру организма. Во время ночного сна температура тела падает и становится наиболее низкой в 4 часа утра. Носки греют ступни, что приводит к расширению сосудов, усилению кровотока и нормализации температуры тела.
Также медики рекомендуют спать в носках тем, кто страдает болезнью Рейно и у них поражены сосуды на ногах. Из-за этого у больных плохое кровообращение в конечностях и пальцы постоянно мерзнут.
Рекомендован сон в носках и женщинам во время менопаузы. Теплые ноги нормализуют температуру тела, что предотвращает «приливы», когда из-за гормонального сбоя нарушается терморегуляция организма.
Ну и наконец, ноги в носках помогают улучшить ощущения во время секса. Ученые отмечают, что замерзшие конечности мешают наступлению оргазма.
Ранее ученые рассказали о вреде сна для влюбленных и пьяниц.
Это связано с тем, что носки ночью регулируют внутреннюю температуру организма. Во время ночного сна температура тела падает и становится наиболее низкой в 4 часа утра. Носки греют ступни, что приводит к расширению сосудов, усилению кровотока и нормализации температуры тела.
Также медики рекомендуют спать в носках тем, кто страдает болезнью Рейно и у них поражены сосуды на ногах. Из-за этого у больных плохое кровообращение в конечностях и пальцы постоянно мерзнут.
Рекомендован сон в носках и женщинам во время менопаузы. Теплые ноги нормализуют температуру тела, что предотвращает «приливы», когда из-за гормонального сбоя нарушается терморегуляция организма.
Ну и наконец, ноги в носках помогают улучшить ощущения во время секса. Ученые отмечают, что замерзшие конечности мешают наступлению оргазма.
Ранее ученые рассказали о вреде сна для влюбленных и пьяниц.
Автор: Сергей Сидорин