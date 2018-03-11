Кондратьев назвал бредом заявления Яроша о захвате Кубани
Вениамин Кондратьев назвал бредом заявления Дмитрия Яроша относительно захвата Кубани. Экс-глава «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) сообщил, что Украина имеет потенциал для совершения захвата российских территорий.
Согласно его словам, Украина нуждается в возврате Крыма, а также зачистке Донбасса от наличия «антигосударственного элемента». Затем могут появиться мысли о совершении захвата территорий РФ.
«Тут важно возвратить территории, а затем подумаем. Это будет другое время, там молодежь — у нас Донщина, Кубань, Воронеж», — цитируют СМИ слова Яроша.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, на личной странице в микроблоге Twitter отметил, что подобные заявления являются бредом.
Согласно его словам, Украина нуждается в возврате Крыма, а также зачистке Донбасса от наличия «антигосударственного элемента». Затем могут появиться мысли о совершении захвата территорий РФ.
«Тут важно возвратить территории, а затем подумаем. Это будет другое время, там молодежь — у нас Донщина, Кубань, Воронеж», — цитируют СМИ слова Яроша.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, на личной странице в микроблоге Twitter отметил, что подобные заявления являются бредом.
Автор: Валерий Антонов