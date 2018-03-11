Жителю Латвии предъявили обвинение в шпионаже в пользу России
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Айга Эйдука сообщила, что жителю страны предъявили обвинение в шпионаже в пользу России. Обвиняемый раскаялся и признал свою вину.
Мужчину обвиняют в сборе данных, не подлежащих разглашению, для передачи другому государству, а также в незаконном хранении оружия. Следователи обвиняют подозреваемого в сборе информации об инфраструктуре латвийской армии. Это ему поручила сделать одна из российских спецслужб. В прокуратуре считают, что преступления были совершены в Алуксненском крае на границе с Эстонией.
За преступление латышу грозит до 10 лет тюрьмы.
Мужчину обвиняют в сборе данных, не подлежащих разглашению, для передачи другому государству, а также в незаконном хранении оружия. Следователи обвиняют подозреваемого в сборе информации об инфраструктуре латвийской армии. Это ему поручила сделать одна из российских спецслужб. В прокуратуре считают, что преступления были совершены в Алуксненском крае на границе с Эстонией.
За преступление латышу грозит до 10 лет тюрьмы.
Автор: Сергей Сидорин