В Ярославле в ДТП на юго-западной окружной дороге погиб водитель
В Ярославле при ДТП на участке юго-западной окружной дороги скончался водитель. Инцидент случился ночью на воскресенье в районе поворота к Ивнякам.
Известно, что произошло лобовое столкновения ВАЗ-2114 и LADA Priora. Очевидцы ДТП рассказали о столкновении в соцсетях. Отмечается, что при ударе двигатели транспортных средств были выдавлены в салон.
Водитель ВАЗ-2114 умер непосредственно на месте аварии, его 19-летний пассажир получил травмы. Водитель за рулем LADA Priora остался жив. Причины ДТП определяются представителями компетентных органов.
Известно, что произошло лобовое столкновения ВАЗ-2114 и LADA Priora. Очевидцы ДТП рассказали о столкновении в соцсетях. Отмечается, что при ударе двигатели транспортных средств были выдавлены в салон.
Водитель ВАЗ-2114 умер непосредственно на месте аварии, его 19-летний пассажир получил травмы. Водитель за рулем LADA Priora остался жив. Причины ДТП определяются представителями компетентных органов.
Автор: Валерий Антонов