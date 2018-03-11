В Саранске мужчина купил «воздух» за 45 600 рублей
В Саранске (Мордовия) 58-летний житель Ленинского района купил «воздух» за 45 600 рублей. Инцидент прокомментировали в МВД.
Сообщается, пожилой мужчина нашел на портале «RADIOBIZ.RU» интересовавший его трансивер модели «Yaesu FT 991» и сразу созвонился с продавцом. Голос в трубке радушно рассказал, что склад с аппаратурой находится в Подмосковье, поэтому заказы формируются только по 100-процентной предоплате. Мужчина, не задумываясь, перевел на указанный счет крупную сумму. Получив деньги, мошенник удалил объявление и отключил телефон. Заведено уголовное дело, идет расследование.
Ранее в Саранске ограбили подростка.
Сообщается, пожилой мужчина нашел на портале «RADIOBIZ.RU» интересовавший его трансивер модели «Yaesu FT 991» и сразу созвонился с продавцом. Голос в трубке радушно рассказал, что склад с аппаратурой находится в Подмосковье, поэтому заказы формируются только по 100-процентной предоплате. Мужчина, не задумываясь, перевел на указанный счет крупную сумму. Получив деньги, мошенник удалил объявление и отключил телефон. Заведено уголовное дело, идет расследование.
Ранее в Саранске ограбили подростка.
Автор: Джанабилова Татьяна П