В Подмосковье собаки насмерть загрызли мужчину
В Истринском районе Подмосковья собак напали на мужчину и искусали его. От многочисленных рваных ран пострадавший, личность которого устанавливают правоохранители, умер на месте.
Как сообщили в ГУ МВД Московской области, на данное время проводится расследование и выяснение всех обстоятельств трагедии. В Подмосковье прохожие часто становятся жертвами нападения не только бездомных собак, но и домашних питомцев. За последний период смертельный случай в Истринском районе - не единственный в регионе.
Минувшей осенью пес породы тибетский мастиф искусал экс-сотрудника МВД, возвращавшегося домой. Собака внезапно на глазах у своей хозяйки набросилась на него и свалила с ног. Мужчина смог вырваться из лап животного, но получил травмы рук и ног, а также в области паха. Пострадавшего увезли в Боткинскую больницу, где медики провели несколько операций. Владелица мастифа попросила мужчину не обращаться в полицию.
Ранее в Дагестане собаки насмерть загрызли 4-летнего мальчика.
Как сообщили в ГУ МВД Московской области, на данное время проводится расследование и выяснение всех обстоятельств трагедии. В Подмосковье прохожие часто становятся жертвами нападения не только бездомных собак, но и домашних питомцев. За последний период смертельный случай в Истринском районе - не единственный в регионе.
Минувшей осенью пес породы тибетский мастиф искусал экс-сотрудника МВД, возвращавшегося домой. Собака внезапно на глазах у своей хозяйки набросилась на него и свалила с ног. Мужчина смог вырваться из лап животного, но получил травмы рук и ног, а также в области паха. Пострадавшего увезли в Боткинскую больницу, где медики провели несколько операций. Владелица мастифа попросила мужчину не обращаться в полицию.
Ранее в Дагестане собаки насмерть загрызли 4-летнего мальчика.
Автор: Ева Вит