iPhone 8 подешевел в России почти до 40 тысяч рублей
Эксперты IT-индустрии рассказывают, что в России iPhone 8 в некоторых салонах связи подешевел до 40 тысяч рублей. Несмотря на это, стоимость гаджета в официальном магазине iPhone составляет 56 990 рублей.
Таким образом, смартфон за полгода с момента начала продаж потерял в цене более 16 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что iPhone 8 сейчас должен стать одним из выгодных приобретений на российском рынке по соотношению цена-качество. Тем более, что стоимость главного конкурента Samsung Galaxy S9 составляет 59900 рублей.
iPhone 8 имеет дисплей диагональю 4,7 дюймов разрешением 1334х750 пикселей, 2 Гб оперативной и 64 или 256 Гб постоянной памяти, процессор A11 Bionic на шесть ядер, а также камеры на 12 и 7 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 1821 мАч.
Ранее сообщалось, что стоимость iPhone 6 в России снизилась до 23 тысяч рублей.
Таким образом, смартфон за полгода с момента начала продаж потерял в цене более 16 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что iPhone 8 сейчас должен стать одним из выгодных приобретений на российском рынке по соотношению цена-качество. Тем более, что стоимость главного конкурента Samsung Galaxy S9 составляет 59900 рублей.
iPhone 8 имеет дисплей диагональю 4,7 дюймов разрешением 1334х750 пикселей, 2 Гб оперативной и 64 или 256 Гб постоянной памяти, процессор A11 Bionic на шесть ядер, а также камеры на 12 и 7 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 1821 мАч.
Ранее сообщалось, что стоимость iPhone 6 в России снизилась до 23 тысяч рублей.
Автор: Сергей Сидорин