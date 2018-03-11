Ксения Бородина опровергла слухи о своей беременности
Ксения Бородина опровергла молниеносно распространяющиеся слухи о своей третьей беременности. Соответствующий пост ведущая проекта "Дом-2" разместила в микроблоге Instagram.
Бородина опубликовала снимок, на котором запечатлена в элитном ресторане. Для выхода в свет звезда выбрала обтягивающее белое платье с черным ремнем, которое и заставило фанатов поразмышлять о беременности кумира.
"На этом фото вы заметили у меня живот. Давайте определяться, что вам нужно. Вы говорите о моей худобе и просите набрать пару килограммов, а потом называете толстушкой. Мне моя фигура и втянутый 7-месячный живот нравятся", - написала Бородина.
За час пост набрал более 144 тыс. лайков. Пользователи просили телеведущую не обращать внимание на сплетни и даже позавидовали ее миниатюрному животику, без которого любая женщина превратится в доску.
Бородина опубликовала снимок, на котором запечатлена в элитном ресторане. Для выхода в свет звезда выбрала обтягивающее белое платье с черным ремнем, которое и заставило фанатов поразмышлять о беременности кумира.
"На этом фото вы заметили у меня живот. Давайте определяться, что вам нужно. Вы говорите о моей худобе и просите набрать пару килограммов, а потом называете толстушкой. Мне моя фигура и втянутый 7-месячный живот нравятся", - написала Бородина.
За час пост набрал более 144 тыс. лайков. Пользователи просили телеведущую не обращать внимание на сплетни и даже позавидовали ее миниатюрному животику, без которого любая женщина превратится в доску.
Автор: Джанабилова Татьяна П