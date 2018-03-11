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Little Nightmares Complete Edition выйдет на Nintendo Switch в мае
Little Nightmares Complete Edition для консоли Nintendo Switch будет выпущена весной. Независимая студия Tarsier сообщила, что платформер в новом издании позволит игрокам пройти две мрачные истории на судне «Чрево». Анонс прошел во время Nintendo Direct.

Little Nightmares Complete Edition выйдет на Nintendo Switch в мае


Сюжет игры повествует о маленькой девочке с именем Шестая, которая оказалась на таинственном подводном корабле, наполненном необычными страшными существами, ловушками и монстрами. Героине требуется быстро уйти с корабля, но для этого нужно выбраться на верхние палубы.

Вторая история в составе дополнений с общим титулом «Тайны "Чрева"» появится в Complete Edition. Она повествует о приключениях мальчика с именем Беглец. Дополнения дают возможность несколько расширить видение процесса приключений Шестой. События этой истории ведутся параллельно основному сюжету игры.

Каждая отдельная комната представляет собой камеру с угрожающими обитателями. Обе истории нужно разгадывать с помощью необычных головоломок. Приключения Шестой и Беглеца позволяют рассмотреть различные детские страхи героев. Модификация для Nintendo Switch станет использовать эксклюзивную маску «Пакку». Получить её можно при помощи amiibo Пакмана. Игра Little Nightmares появится на гибридной системе уже 18 мая. Цена продукта пока не раскрывается.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:30
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