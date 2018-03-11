Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России до 37,5 млн тонн
В 2018 году экспорт пшеницы из России достигнет 37,5 млн тонн. Раньше отметка не превышала 36 млн тонн зерна. Прогноз повысил Минсельхоз США.
Эксперты, изучавшие потенциал РФ, рассказали, что в США российские экспортные возможности оценивают более позитивно, чем сам поставщик зерна. Федеральное Министерство сельского хозяйства в своем прогнозе говорит только о 35 млн тонн.
Серьезные расхождение нашли эксперты и в оценке объемов урожая. В США насчитали всего 84,99 млн тонн пшеницы, а Росстат отчитался о 85,86 млн тонн. Американцы скорректировали прогноз и по переходящему запасу зерна, снизив его с 15,33 до 13,82 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Россия может стать мировым экспортером пшеницы.
Эксперты, изучавшие потенциал РФ, рассказали, что в США российские экспортные возможности оценивают более позитивно, чем сам поставщик зерна. Федеральное Министерство сельского хозяйства в своем прогнозе говорит только о 35 млн тонн.
Серьезные расхождение нашли эксперты и в оценке объемов урожая. В США насчитали всего 84,99 млн тонн пшеницы, а Росстат отчитался о 85,86 млн тонн. Американцы скорректировали прогноз и по переходящему запасу зерна, снизив его с 15,33 до 13,82 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Россия может стать мировым экспортером пшеницы.
Автор: Джанабилова Татьяна П