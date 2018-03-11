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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России до 37,5 млн тонн
В 2018 году экспорт пшеницы из России достигнет 37,5 млн тонн. Раньше отметка не превышала 36 млн тонн зерна. Прогноз повысил Минсельхоз США.

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России до 37,5 млн тонн


Эксперты, изучавшие потенциал РФ, рассказали, что в США российские экспортные возможности оценивают более позитивно, чем сам поставщик зерна. Федеральное Министерство сельского хозяйства в своем прогнозе говорит только о 35 млн тонн.

Серьезные расхождение нашли эксперты и в оценке объемов урожая. В США насчитали всего 84,99 млн тонн пшеницы, а Росстат отчитался о 85,86 млн тонн. Американцы скорректировали прогноз и по переходящему запасу зерна, снизив его с 15,33 до 13,82 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Россия может стать мировым экспортером пшеницы.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:30
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