В Москве одинокие пенсионеры смогут общаться с сиротами в детдомах
В Москве одиноким пенсионерам предоставится возможность общения с сиротскими детдомовскими детьми. Сообщается, что это станет возможным за счет реализации пилотного проекта «Активное долголетие».
Согласно мнению авторов данной идеи, общение пожилых людей с дошкольниками поможет им выйти из депрессивного состояния, вновь обрести смысл жизни и ощущение своей нужности. Сиротские дети, в свою очередь, научатся заботе о других.
«В настоящий момент детей готовят к участию в проекте, они регулярно занимаются с психологами. Воспитанники детских домов могут общаться с бабушками и дедушками на своей территории, но и сами ездить в гости к пенсионерам, чтобы проведать их», - отметил автор проекта Вадим Меньшов.
Согласно мнению авторов данной идеи, общение пожилых людей с дошкольниками поможет им выйти из депрессивного состояния, вновь обрести смысл жизни и ощущение своей нужности. Сиротские дети, в свою очередь, научатся заботе о других.
«В настоящий момент детей готовят к участию в проекте, они регулярно занимаются с психологами. Воспитанники детских домов могут общаться с бабушками и дедушками на своей территории, но и сами ездить в гости к пенсионерам, чтобы проведать их», - отметил автор проекта Вадим Меньшов.
Автор: Сёмина Виктория