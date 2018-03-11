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Диетологи озвучили список самых «страшных» продуктов для женщин
Диетологи назвали наиболее «страшные» продукты для женщин. Эксперты включили в список ряд продукции, которая вредит молодости и красоте.

Диетологи озвучили список самых «страшных» продуктов для женщин


«Роскачество» назвало 5 основных продуктов, наличия которых в рационе женщины стоит избегать. На первом месте находится сахар. Как считают медики, этот продукт отличается высокой калорийностью, однако для организма его питательная ценность сомнительна. Все эти калории принято называть пустыми, а для женщин старше 25-ти лет они превращаются в жировые отложения. Впоследствии появляются заболевания желчного пузыря и печени, истощаются инсулиновые механизмы, а также появляется риск развития сахарного диабета.

На 2-й позиции расположили маргарин, включающий в себя трансжиры, способствующие нарушению процесса обмена веществ, набору избыточного веса, проблемам в функционировании эндокринной системы, аллергическим реакциям. Алкоголь расположился на 3-й строчке. Регулярный приём спиртного изменяет гормональный фон организма женщины, что оказывает воздействие на её репродуктивную функцию. Вдобавок, страдают мозг, печень, сердечно-сосудистая система, желудок и прочие органы.

На 4-й строке находится мучная продукция: булочки и белый дрожжевой хлеб. При частом их употреблении можно столкнуться с избыточным весом, а также проблемами в области ЖКТ. Супы, лапша быстрого приготовления, также «кубики» бульонов оказались на 5-й строке рейтинга. Смеси, которые сегодня применяются в концентратах, особенно негативно воздействуют на женский организм. Они содержат большое количество соли и специй, а состав этой пищи нередко включает глютамат натрия. «Кубики» бульона зачастую включают инозинат (Е631), оказывающий негативное воздействие на женский организм за счет повышения артериального давления.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:59
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