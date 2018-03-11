Эксперты: Российские автомобили занимают львиную долю внутреннего рынка
По данным экспертов компании PwC, российские автомобили занимают львиную долю внутреннего рынка. На данный момент это рекордные 83%, при том, что в 2012 году показатель был 65%.
В минувшем году в России было продано 1,4 млн автомобилей, из них 255 тысяч были выпущены в других странах (-7% по сравнению с 2016 годом). Показатель продаж российских брендов увеличился на 14%, а общие продажи поднялись на 19%.
По словам представителя PwC Олега Малышева, эти данные свидетельствуют о восстановлении российской экономики.
Ранее сообщалось, что General Motors и АвтоВАЗ увеличили продажи совместного предприятия на 4,3% в прошлом месяце.
В минувшем году в России было продано 1,4 млн автомобилей, из них 255 тысяч были выпущены в других странах (-7% по сравнению с 2016 годом). Показатель продаж российских брендов увеличился на 14%, а общие продажи поднялись на 19%.
По словам представителя PwC Олега Малышева, эти данные свидетельствуют о восстановлении российской экономики.
Ранее сообщалось, что General Motors и АвтоВАЗ увеличили продажи совместного предприятия на 4,3% в прошлом месяце.
Автор: Сергей Сидорин