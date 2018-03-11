Общественность возмутил шикарный ремонт от Первого канала в особняке Киркорова
Филипп Киркоров стал участником очередного выпуска «Идеального ремонта» на Первом канале. Общественность возмутилась, что организаторы программы потратили огромные средства на создание «Диснейленда» для детей одного из богатейших отечественных артистов.
Над преображением огромного особняка короля российской эстрады трудились дизайнеры и архитекторы передачи «Идеальный ремонт». Для семьи Киркорова специалисты оборудовали полноценный детский театр и библиотеку, а стены одной из комнат выложили солью.
Россияне возмутились и упрекнули Первый канал в трате огромной суммы на модернизацию дома знаменитости. По мнению общественности, богатые люди, такие как популярный певец, сами могут организовать себе обновление интерьера и оплатить его. Киркоров неоднократно утверждал, что его дети приучены к ограничениям, однако он превратил для них особняк в огромный филиал «Диснейленда».
Авторам программы посоветовали заниматься «идеальным ремонтом» жилищ простых граждан или помочь актерам советских времен, проживающим в ужасных условиях. Средства, потраченные на облагораживание дома богатейшего шоумена, как отметили некоторые пользователи, можно было вложить в ремонт больницы или детского сада.
Над преображением огромного особняка короля российской эстрады трудились дизайнеры и архитекторы передачи «Идеальный ремонт». Для семьи Киркорова специалисты оборудовали полноценный детский театр и библиотеку, а стены одной из комнат выложили солью.
Россияне возмутились и упрекнули Первый канал в трате огромной суммы на модернизацию дома знаменитости. По мнению общественности, богатые люди, такие как популярный певец, сами могут организовать себе обновление интерьера и оплатить его. Киркоров неоднократно утверждал, что его дети приучены к ограничениям, однако он превратил для них особняк в огромный филиал «Диснейленда».
Авторам программы посоветовали заниматься «идеальным ремонтом» жилищ простых граждан или помочь актерам советских времен, проживающим в ужасных условиях. Средства, потраченные на облагораживание дома богатейшего шоумена, как отметили некоторые пользователи, можно было вложить в ремонт больницы или детского сада.
Автор: Ева Вит