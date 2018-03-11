Лия Ахеджакова назвала идиотами украинских чиновников
Лия Ахеджакова охарактеризовала украинских чиновников, как идиотов. Знаменитая актриса после добавления её коллеги Алисы Фрейндлих в базу данных скандального веб-сайта «Миротворец», который запрещен в России, сделала соответствующее заявление, отметив, что власти ради мести лишают собственную страну культуры и актеров.
«Это ужас, просто чистый совок. Поскольку мы все одинаковые — вышли из СССР, а все прежние замашки какими тогда были, остались такими же. У нас, вас, в Средней Азии - где угодно. Пока мы, все пришедшие из Советского Союза, не скончаемся, продолжим мстить другим, делать другие глупые вещи», — отметила артистка.
7 марта база данных портала «Миротворец» пополнилась именами российских деятелей культуры. В черный список включили Александра Маршала, рэпера Гуфа, Викторию Цыганову, Алису Фрейдлих и других.
«Это ужас, просто чистый совок. Поскольку мы все одинаковые — вышли из СССР, а все прежние замашки какими тогда были, остались такими же. У нас, вас, в Средней Азии - где угодно. Пока мы, все пришедшие из Советского Союза, не скончаемся, продолжим мстить другим, делать другие глупые вещи», — отметила артистка.
7 марта база данных портала «Миротворец» пополнилась именами российских деятелей культуры. В черный список включили Александра Маршала, рэпера Гуфа, Викторию Цыганову, Алису Фрейдлих и других.
Автор: Валерий Антонов