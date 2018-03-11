Эксперты рассказали, кто больше всех жалеет об одноразовом сексе
Норвежские эксперты в области психологии рассказали, кто больше всех – мужчины или женщины – жалеют об одноразовом сексе. По этому поводу больше страдают представительницы прекрасной половины человечества.
В опросе приняли участие 700 человек обоих полов. Около половины женщин рассказали, что после любви на одну ночь раскаивались в содеянном. Среди мужчин таких оказалось 30%.
Также в ходе исследования выяснилось, что мужчины чаще жалеют о том, что отказались от подобного опыта.
Ранее ученые установили, что секс в носках улучшает ощущения.
В опросе приняли участие 700 человек обоих полов. Около половины женщин рассказали, что после любви на одну ночь раскаивались в содеянном. Среди мужчин таких оказалось 30%.
Также в ходе исследования выяснилось, что мужчины чаще жалеют о том, что отказались от подобного опыта.
Ранее ученые установили, что секс в носках улучшает ощущения.
Автор: Сергей Сидорин