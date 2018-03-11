Фанаты Бузовой и Темниковой устроили "разбор полетов"
Поклонники Елены Темниковой прижали Ольгу Бузовой к стенке и обвинили в плагиате. Скандал разгорелся, когда певица стала копировать манеру исполнения и стиль экс-солистки коллектива SEREBRO.
Фанаты Темниковой уверены, что телеведущая проекта «Дом-2» купается в лучах чужой славы, пытаясь привлечь зрителей методами, которые наработали другие звезды. «Бессовестный плагиат! Когда безголосую Бузову поставят на место?» - написал недоброжелатель.
Сторонники Бузовой пытаются прекратить нападки на кумира, прося оппонентов быть мягче и терпимее. Пользователи успокаивают певицу и напоминают, что все мировые звезды хотя бы раз были уличены в плагиате.
Фанаты пишут, что Темникова помогала Бузовой в начале карьеры, но автор ее нескольких песен не обладает такой невероятной харизмой. К тому же, чтобы говорить о плагиате, нужно было запатентовать движения.
Ранее Бузовой запретили двигаться.
Фанаты Темниковой уверены, что телеведущая проекта «Дом-2» купается в лучах чужой славы, пытаясь привлечь зрителей методами, которые наработали другие звезды. «Бессовестный плагиат! Когда безголосую Бузову поставят на место?» - написал недоброжелатель.
Сторонники Бузовой пытаются прекратить нападки на кумира, прося оппонентов быть мягче и терпимее. Пользователи успокаивают певицу и напоминают, что все мировые звезды хотя бы раз были уличены в плагиате.
Фанаты пишут, что Темникова помогала Бузовой в начале карьеры, но автор ее нескольких песен не обладает такой невероятной харизмой. К тому же, чтобы говорить о плагиате, нужно было запатентовать движения.
Ранее Бузовой запретили двигаться.
Автор: Джанабилова Татьяна П