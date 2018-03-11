Во Вьетнаме замечен торгующий рыбой кот
На одном из рынков Вьетнама самым успешным торговцем все считают кота. Животное по кличке Собака продает рыбу, привлекая покупателей необычным внешним видом.
На работу кот породы шотландской вислоухой выходит со своим хозяином. У животного важная миссия – завоевывать доверие посетителей местного рынка, что у него неплохо получается. Покупатели не могут пройти мимо необычного «торговца», облаченного в яркие наряды, обязательно останавливаются у прилавка и не уходят без покупки.
Собака иногда продает мясо, овощи и зелень, но больше любит торговать свежей рыбой. За свои труды кот получает плату в виде большого куска филе. На рынке Вьетнама все знают талантливого «торговца» и с уважением к нему относятся, часто угощая всякими вкусностями. В выходные дни животное обходится без нарядов и ничем не отличается от обычного кота.
На работу кот породы шотландской вислоухой выходит со своим хозяином. У животного важная миссия – завоевывать доверие посетителей местного рынка, что у него неплохо получается. Покупатели не могут пройти мимо необычного «торговца», облаченного в яркие наряды, обязательно останавливаются у прилавка и не уходят без покупки.
Собака иногда продает мясо, овощи и зелень, но больше любит торговать свежей рыбой. За свои труды кот получает плату в виде большого куска филе. На рынке Вьетнама все знают талантливого «торговца» и с уважением к нему относятся, часто угощая всякими вкусностями. В выходные дни животное обходится без нарядов и ничем не отличается от обычного кота.
Автор: Ева Вит