В Красноярском крае женщина на глазах у мужа упала со скалы
В экстренных службах сообщили, что в Красноярском крае женщина на глазах у мужа упала со скалы. Инцидент произошел на Манской петле.
Сообщение об инциденте поступило на пульт спасателей около 12:00. Мужчина сообщил, что его жена сорвалась со скалы, ударилась о камни и не может самостоятельно идти. Прибывшие МЧС-ники подняли женщину и передали ее медикам скорой помощи.
На данный момент пострадавшая находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает.
Сообщение об инциденте поступило на пульт спасателей около 12:00. Мужчина сообщил, что его жена сорвалась со скалы, ударилась о камни и не может самостоятельно идти. Прибывшие МЧС-ники подняли женщину и передали ее медикам скорой помощи.
На данный момент пострадавшая находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает.
Автор: Сергей Сидорин