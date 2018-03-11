Nintendo анонсировала платный шутер Splatoon 2: Octo Expansion
Компания Nintendo анонсировала скорый выход шутера Splatoon 2: Octo Expansion. Платное «Осьмодополнение» расскажет геймерам о тайнах агента 008 и других героев игры. Трейлер разработчик представил на шоу Nintendo Direct.
В Splatoon 2: Octo Expansion игроку придется стать агентом 008. Приключение начинается на темной ж/д платформе, на которой просыпается ничего не помнящий персонаж. Оказалось, шпион попал в подземный мир с 80 испытательными центрами, которые расположены вдоль метро. Геймерам придется исследовать обстановку и по пути выполнять интересные задания.
Выбравшись наружу, игрок сможет принимать участие в сражениях. Обновление стоимостью в 1399 рублей выйдет летом. Пользователям, оформившим предзаказ, разработчики подарят снаряжение для инклинга.
Ранее Nintendo представила Bayonetta 3.
В Splatoon 2: Octo Expansion игроку придется стать агентом 008. Приключение начинается на темной ж/д платформе, на которой просыпается ничего не помнящий персонаж. Оказалось, шпион попал в подземный мир с 80 испытательными центрами, которые расположены вдоль метро. Геймерам придется исследовать обстановку и по пути выполнять интересные задания.
Выбравшись наружу, игрок сможет принимать участие в сражениях. Обновление стоимостью в 1399 рублей выйдет летом. Пользователям, оформившим предзаказ, разработчики подарят снаряжение для инклинга.
Ранее Nintendo представила Bayonetta 3.
Автор: Джанабилова Татьяна П