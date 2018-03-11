В Минстрое пообещали автоматизировать процесс подсчёта коммунальных услуг
В Минстрое дали обещание автоматизировать процесс подсчёта коммунальных услуг. Все работы будут проводиться за счёт ресурсоснабжающих компаний. Это будет реализовано в течение следующих 3–5 лет.
По словам представителей ведомства, необходимые корректировки в законодательство уже проходят подготовку. Все управляющие компании за счет использования новой системы получат возможность удалённо получать показания от индивидуальных приборов учёта, расположенных в квартирах. Информацию можно будет собирать в реальном времени.
Предположительно, россиянам могут делать различные скидки. В целях расчёта их уровня могут реализовать один из двух вариантов. Первый предусматривает введение тарифов с дисконтом со стороны государства. Второй – определение этого значения управляющими компаниями и поставщиками услуг.
«С коллегами будем обсуждать данные планы, однако сам подобный подход к тарифам разделяет большая часть экспертов, поэтому надеемся на поддержку со стороны правительства», — отметил сотрудник Министерства.
В ФАС отметили наличие собственных предложений по вопросу оптимизации тарифов при помощи регулирования работы поставщиков услуг.
По словам представителей ведомства, необходимые корректировки в законодательство уже проходят подготовку. Все управляющие компании за счет использования новой системы получат возможность удалённо получать показания от индивидуальных приборов учёта, расположенных в квартирах. Информацию можно будет собирать в реальном времени.
Предположительно, россиянам могут делать различные скидки. В целях расчёта их уровня могут реализовать один из двух вариантов. Первый предусматривает введение тарифов с дисконтом со стороны государства. Второй – определение этого значения управляющими компаниями и поставщиками услуг.
«С коллегами будем обсуждать данные планы, однако сам подобный подход к тарифам разделяет большая часть экспертов, поэтому надеемся на поддержку со стороны правительства», — отметил сотрудник Министерства.
В ФАС отметили наличие собственных предложений по вопросу оптимизации тарифов при помощи регулирования работы поставщиков услуг.
Автор: Валерий Антонов