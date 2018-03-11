Эксперт рассказал, к чему приведет изменение конституции Китая
Профессор Алексей Маслов из Школы востоковедения ВШЭ рассказал, к чему приведет изменение конституции Китая. Речь идет об ограничении пребывания на посту председателя страны и его заместителей.
Маслов считает, что те задачи, которые Си Цзиньпин поставил перед собой в 2013 году, когда заступал на должность, требуют большего времени, чем 10 лет (два срока по пять). Тем самым он укореняет выбранные политический курс. В ближайшие годы должна продолжиться экспансия Китая за рубеж, который продлится больше, чем 10 лет. На это может потребоваться 15-20 лет.
Изменение конституции помогут не только укрепить выбранный курс, но и улучшить развитие страны благодаря реформам, в проведении которых у Си Цзиньпина оказались развязаны руки. Кроме того, тем самым он прекратит борьбу за власть у руля партии.
Маслов считает, что те задачи, которые Си Цзиньпин поставил перед собой в 2013 году, когда заступал на должность, требуют большего времени, чем 10 лет (два срока по пять). Тем самым он укореняет выбранные политический курс. В ближайшие годы должна продолжиться экспансия Китая за рубеж, который продлится больше, чем 10 лет. На это может потребоваться 15-20 лет.
Изменение конституции помогут не только укрепить выбранный курс, но и улучшить развитие страны благодаря реформам, в проведении которых у Си Цзиньпина оказались развязаны руки. Кроме того, тем самым он прекратит борьбу за власть у руля партии.
Автор: Сергей Сидорин