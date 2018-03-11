Муж-ревнивец хотел убить Лидию Федосееву-Шукшину домкратом
Муж-ревнивец, не доверявший супруге, хотел убить Лидию Федосееву-Шукшину домкратом. Откровенное признание актрисы прозвучало в эфире ток-шоу «В гости по утрам».
Актриса стала гостей передачи, которую ведет ее родная дочь Мария Шукшина. Она призналась, что жизнь со знаменитым мужем давалась ей тяжело. Несмотря на отсутствие поводов для ревности, муж выходил из себя из-за любой мелочи.
Однажды Лидия Федосеева-Шукшина пошла в ресторан с общими друзьями и чуть не поплатилась жизнью: «Василий схватил меня, втолкнул в кабинет и стал избивать. Удары смягчали только шуба и шапка, которые я не успела снять. Закончив истязания, муж закрыл меня в комнате, где я до утра проливала слезы».
Ранее сообщалось, что родные бросили больную актрису.
Актриса стала гостей передачи, которую ведет ее родная дочь Мария Шукшина. Она призналась, что жизнь со знаменитым мужем давалась ей тяжело. Несмотря на отсутствие поводов для ревности, муж выходил из себя из-за любой мелочи.
Однажды Лидия Федосеева-Шукшина пошла в ресторан с общими друзьями и чуть не поплатилась жизнью: «Василий схватил меня, втолкнул в кабинет и стал избивать. Удары смягчали только шуба и шапка, которые я не успела снять. Закончив истязания, муж закрыл меня в комнате, где я до утра проливала слезы».
Ранее сообщалось, что родные бросили больную актрису.
Автор: Джанабилова Татьяна П