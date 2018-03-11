Власти Великобритании призывают союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России
Власти Великобритании призывают союзников в Европе и США бойкотировать ЧМ-2018, который впервые пройдет в России. Причиной стало отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери.
Спецслужбы проведут расследование и при обнаружении «российского следа» нанесут по РФ скоординированный удар, включающий в себя военные, экономические и дипломатические меры. Самым безобидным ответом станет отказ Японии, Австралии, Польши, Британии участвовать в мундиале. Страны даже не побоятся нарушить регламент FIFA, из-за которого их могут лишить права участвовать в ЧМ-2022 в Катаре.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Британия не смогла предъявить доказательства в причастности России к инциденту со Скрипалем.
Спецслужбы проведут расследование и при обнаружении «российского следа» нанесут по РФ скоординированный удар, включающий в себя военные, экономические и дипломатические меры. Самым безобидным ответом станет отказ Японии, Австралии, Польши, Британии участвовать в мундиале. Страны даже не побоятся нарушить регламент FIFA, из-за которого их могут лишить права участвовать в ЧМ-2022 в Катаре.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Британия не смогла предъявить доказательства в причастности России к инциденту со Скрипалем.
Автор: Джанабилова Татьяна П