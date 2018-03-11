Android Oreo появится в смартфонах Samsung 30 марта
Операционная система Android Oreo появится в смартфонах южнокорейской компании Samsung 30 марта. Сначала нововведение выйдет на рынок Турции. Информация размещена на портале Samsung Electronics.
30 марта Samsung Galaxy Note8 обновятся до ОС Oreo. Если процесс пройдет успешно, то 13 апреля производители установят новую «операционку» на Galaxy S7 и S7 Edge. На третьем этапе, стартующем 25 мая, насладиться апдейтом смогут пользователи прошлогодних дебютантов Galaxy A5, A7 и A3.
Ранее сообщалось, что смартфоны Samsung, выпущенные в этом году, не получат встроенный в дисплей дактилоскопический сканер.
30 марта Samsung Galaxy Note8 обновятся до ОС Oreo. Если процесс пройдет успешно, то 13 апреля производители установят новую «операционку» на Galaxy S7 и S7 Edge. На третьем этапе, стартующем 25 мая, насладиться апдейтом смогут пользователи прошлогодних дебютантов Galaxy A5, A7 и A3.
Ранее сообщалось, что смартфоны Samsung, выпущенные в этом году, не получат встроенный в дисплей дактилоскопический сканер.
Автор: Джанабилова Татьяна П