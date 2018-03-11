Успенская лаборатория кино «Киноуспенка» получила международного партнера из Дании
Успенская лаборатория кино «Киноуспенка» стала победительницей в конкурсе «Культурной мозаики малых городов», получив соответствующий грант. Ее новым партнером выступила звукозаписывающая датская студия Apollo Music.
В январе «Киноуспенка» сделала специальную киносмену, где снимали фильм-игру короткометражного формата. В настоящий момент он находится на завершающей стадии своего создания. Компания Apollo Music специализируется на создании стоковой музыки, имеет собственный лейбл. Как партнер, бренд собирается предоставить лаборатории лицензионные музыкальные композиции высокого качества с целью их задействования в картине в виде саундтреков.
Лаборатория активно развивается благодаря финансам президентского гранта. Целью проекта является развитие сельской территории, а также объединение интересов поколений посредством дружного создания интересных фильмов.
В январе «Киноуспенка» сделала специальную киносмену, где снимали фильм-игру короткометражного формата. В настоящий момент он находится на завершающей стадии своего создания. Компания Apollo Music специализируется на создании стоковой музыки, имеет собственный лейбл. Как партнер, бренд собирается предоставить лаборатории лицензионные музыкальные композиции высокого качества с целью их задействования в картине в виде саундтреков.
Лаборатория активно развивается благодаря финансам президентского гранта. Целью проекта является развитие сельской территории, а также объединение интересов поколений посредством дружного создания интересных фильмов.
Автор: Сёмина Виктория