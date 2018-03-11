В Самарской области шесть человек отравились нефтяными парами
В Самарской области шесть человек, работавших в компании «Самаранефтегаз», при невыясненных обстоятельствах отравились нефтяными парами. Один пострадавший скончался на месте происшествия. Инцидент прокомментировал официальный представитель краевого СУ СКР.
Сообщается, что 10 марта, днем, специалисты устраняли порыв нефтепровода в поселке Мирный Красноярского района. Внезапно они почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Назначены необходимые экспертизы. Процессуальное решение следователи примут по окончании проверки в отношении предприятия «Роснефти».
Ранее в Тверской области массово отравились студенты колледжа.
Сообщается, что 10 марта, днем, специалисты устраняли порыв нефтепровода в поселке Мирный Красноярского района. Внезапно они почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Назначены необходимые экспертизы. Процессуальное решение следователи примут по окончании проверки в отношении предприятия «Роснефти».
Ранее в Тверской области массово отравились студенты колледжа.
Автор: Джанабилова Татьяна П