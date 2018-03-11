В картах Google поселился знаменитый водопроводчик Марио
Компании Google и Nintendo подготовили неожиданную «пасхалку» для пользователей картографического сервиса, приурочив ее к Международному дню Марио. Последующие десять дней знаменитый персонаж заменит привычную навигационную стрелку.
Привести в действие «пасхалку» можно путем нажатия иконки в виде знака вопроса, расположенной возле кнопки «В путь», при прокладывании маршрута. Картографический сервис предложит вместо стандартного указателя воспользоваться услугами Марио. При выборе персонажа на экране появится анимированный прототип водопроводчика из эпизодов Mario Kart.
Пользователь карт Google также сможет услышать знакомый по играх Nintendo звук 1-UP. Для этого потребуется 100 нажатий на иконку «вопросительный знак».
Привести в действие «пасхалку» можно путем нажатия иконки в виде знака вопроса, расположенной возле кнопки «В путь», при прокладывании маршрута. Картографический сервис предложит вместо стандартного указателя воспользоваться услугами Марио. При выборе персонажа на экране появится анимированный прототип водопроводчика из эпизодов Mario Kart.
Пользователь карт Google также сможет услышать знакомый по играх Nintendo звук 1-UP. Для этого потребуется 100 нажатий на иконку «вопросительный знак».
Автор: Ева Вит