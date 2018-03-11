Марию Шарапову раскритиковали за фото возле флага США
Марию Шарапову раскритиковали за фотографию, сделанную возле флага США. Соответствующий пост теннисистка разместила в микроблоге Instagram.
На фото Шарапова стоит в обнимку с мамой, глядя на флаг, изображенный на полотне Джаспера Джонса. Фанаты остались недовольны, что спортсменка не удосужилась повернуться к ним лицом, да еще и показала символ страны, с которой Россия находится в напряженных отношениях.
«Типичная американка, всю жизнь прожила в Штатах, вот и любуется их флагом. Бери пример с Овечкина», - писали хейтеры. Некоторые пользователи попытались защитить Шарапову, попросив не позориться антипатриотичными комментариями.
Ранее Шарапова показала фигуру в купальнике.
На фото Шарапова стоит в обнимку с мамой, глядя на флаг, изображенный на полотне Джаспера Джонса. Фанаты остались недовольны, что спортсменка не удосужилась повернуться к ним лицом, да еще и показала символ страны, с которой Россия находится в напряженных отношениях.
«Типичная американка, всю жизнь прожила в Штатах, вот и любуется их флагом. Бери пример с Овечкина», - писали хейтеры. Некоторые пользователи попытались защитить Шарапову, попросив не позориться антипатриотичными комментариями.
Ранее Шарапова показала фигуру в купальнике.
Автор: Джанабилова Татьяна П