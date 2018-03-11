Продажи Mitsubishi в кредит в феврале выросли в 3 раза
Продажи Mitsubishi в феврале выросли в 3 раза. Имеются в виду автомобили, приобретенные покупателями на кредитных условиях.
Согласно итогам прошлого месяца, показатель реализации машин составил 1233 единицы, что превысило аналогичную отметку прошлогодней давности. Кредитная доля в продаже автомобилей вышеуказанной марки составила 31%, что выше в сравнении с 2017 годом на 10 процентных пункта.
Доля продукта по банковской программе «Плати легко!» в феврале оказалась 52-процентной. Она стала востребованной среди клиентов АО МС Банк Рус благодаря комфортной системе платежей и возможности удобной замены авто. Так, клиенту не обязательно погашать кредит за счет собственных финансов, а можно сдать старую машину, купленную в кредит, в счет погашения нового кредита и первого взноса за модель Mitsubishi.
Каждая вторая автомобильная единица модели Outlander, реализованная на кредитных условиях в феврале, приобреталась по условиям госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первое авто», предусматривающих 10%-ную скидку.
Согласно итогам прошлого месяца, показатель реализации машин составил 1233 единицы, что превысило аналогичную отметку прошлогодней давности. Кредитная доля в продаже автомобилей вышеуказанной марки составила 31%, что выше в сравнении с 2017 годом на 10 процентных пункта.
Доля продукта по банковской программе «Плати легко!» в феврале оказалась 52-процентной. Она стала востребованной среди клиентов АО МС Банк Рус благодаря комфортной системе платежей и возможности удобной замены авто. Так, клиенту не обязательно погашать кредит за счет собственных финансов, а можно сдать старую машину, купленную в кредит, в счет погашения нового кредита и первого взноса за модель Mitsubishi.
Каждая вторая автомобильная единица модели Outlander, реализованная на кредитных условиях в феврале, приобреталась по условиям госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первое авто», предусматривающих 10%-ную скидку.
Автор: Сёмина Виктория