Весна-2018: Стилист Руслан Громов рассказал, как выглядеть стильно в этом сезоне
«Сочетание несочетаемого» – модный пароль весны 2018 года. Не спешите освобождать гардеробную от одиноких и странных вещей – в комплекте с базовой одеждой они составят стильный и оригинальный образ. А о том, как правильно подобрать наряд, «Актуальным Новостям» рассказал стилист Руслан Громов.
Микс – это модно!
Каждый человек - личность творческая, нужно лишь позволить себе раскрыться и довериться интуиции. Эксперименты – вот за что желательно взяться уже сейчас, в ожидании тёплых весенних дней. «Здесь я подразумеваю абсолютно всё – от микса разных стилей до сочетания женского и мужского гардероба. Позвольте себе фантазировать!» - призывает стилист.
Весной девушкам как никогда хочется быть притягательными. Этого легко добиться, если она подчеркнёт свою женственность. Один из способов это осуществить – создать образ из мужских предметов одежды. «Смело надевайте с любимой юбкой мужской пиджак с массивными плечами или рубашку, с классическими брюками – широкий ремень, с блузкой – огромные наручные часы. Зачастую женственность создаёт гендерный контраст и раскрывает способность импровизировать! Пусть это будет юбка-карандаш и майка-алкоголичка, спортивная футболка и чёрные брюки разного кроя, начиная от расклешённых и заканчивая «дудочками» – не всё ли равно, если на вас это будет выглядеть экстравагантно?»
В моде, как и прежде, будет спорт-шик - стиль, в котором трикотаж и шёлк сосуществуют в одной плоскости. Для повседневной жизни он очень удобен: комфортные материалы отлично подходят для прогулок, посиделок с друзьями в кофейнях, шопинга и походов в кино. С помощью аксессуаров и обуви образ может играть новыми красками каждый день.
Формы и акценты
«Какой бы модной не была весна, она по-прежнему без ума от красивых женских ног. Поэтому как можно чаще показывайте их при помощи шорт самой разной длины и раскраски. Я не говорю про разнообразие выбора - с принтами, камнями, стразами, пайетками. Всё это определённо только привнесёт в вашу весну тепло и очарование», - делится Руслан Громов.
Модная многослойность всё также в тренде. Если кажется сложным создать такой образ, то стоит использовать маленькие жилетки. Их миниатюрность уже смотрится стильно, к тому же они подходят к платьям, футболкам и водолазкам.
Цветовая палитра наступившей весны
Отдельный пункт – цвета. Пик наступающего сезона – все тёплые оттенки и любимая многими женщинами клетка. Пожалуй, самыми популярными будут бежевые оттенки, матовые тона, цвет лаванды и бардо, который в любом проявлении смотрится очень выигрышно. Любителям ярких оттенков может приглянуться зелёный, фуксия и ярко-синий. Не исключаем из моды и классическое чёрное пальто – его никогда не бывает много. Однако особое внимание следует уделить ассиметрии. Этой весной она может быть ненавязчивой — например, в коллекции Delpozo появились платья с одной лямкой. Но не стоит ограничиваться - риски с асимметричным кроем только украсят образ, особенно если дело касается платьев.
«В дизайнерских коллекциях появилось классическое сочетание «белый верх — чёрный низ», чёрно-белый цветочный узор, принт в шашку и чёрно-белая зебра – миксуйте и выбирайте свой классический образ. Не оставляем без внимания плюш и бархат – я не имею в виду их обоюдное сочетание. Хотя… кто знает?!»
Аксессуары
Искусство и мода неразлучны, рассказывает стились, поэтому по-прежнему остаются в тренде всевозможные аксессуары из перьев, украшения из камней, вязаные изделия с фактурным узором и шарфы. Этой весной перья могут быть на платьях, топах, юбках и всех остальных единицах гардероба. Что касается сумок, то в который сезон подряд предпочтение отдаётся именно поясным сумкам, которые удобные и стильные одновременно.
Определённо в моде деним, бархат, шёлк и шифон. Летящие платья, струящиеся широкие брюки – настоящий гимн женской красоте с модных подиумов, а шёлковая или шифоновая блузка вполне впишется в любой образ. Если же её будет украшать пара деталей в виде воротника-галстука, выраженного волана, очень модных в новом сезоне манжет, то она будет смотреться стильной.
База – всему голова!
«Обратите внимание именно на базовую основу вашего гардероба! Изучайте возможные комбинации и помните, что достаточно уловить тенденцию стиля и выделить для себя актуальные акценты, которые расставляют дизайнеры. Так, этой весной в моде будет асимметричность, чёткость линий, контрастность красок и необычность расположения складок, шлиц и разрезов. Приведу в пример юбку-карандаш - обязательный must-have наступившего сезона. В ней просматривается особая утончённость, придающая своей обладательнице женственности и соблазнительности. Накладные карманы, смелые вырезы, винные или тёмно-зелёные оттенки – образ может быть разным в зависимости от ваших пожеланий. Актуальны будут модели самой различной длины: от мини до макси»
Обувь – показатель вкуса
Говоря об обуви Громов отмечает, что как повседневный вариант прекрасно подойдут ботинки и ботильоны с тракторной подошвой и устойчивым каблуком. Она не только стройнит, но и подходит под множество образов. Самый главный тренд этой весны - сапоги и туфли с острым носком. Не менее удачно будут смотреться обтягивающие ботфорты и ботинки на плоской подошве.
Для того чтобы выглядеть модно, необязательно гнаться за новинками, маст хэвами, брендами и каждый сезон менять гардероб. Сегодня образы создают так, как никогда раньше, потому что то, что еще недавно казалось нелепым (например, платье в сочетании с кроссовками), сегодня – тренд.
«Мода – это искусство. И этой весной мы как никогда имеем возможность покорить искусство себе, играя образами, цветами и стилем! Объединяйте предыдущие сезоны в один и радуйтесь жизни! Эта весна будет особенной!» - советует стилист.
Микс – это модно!
Каждый человек - личность творческая, нужно лишь позволить себе раскрыться и довериться интуиции. Эксперименты – вот за что желательно взяться уже сейчас, в ожидании тёплых весенних дней. «Здесь я подразумеваю абсолютно всё – от микса разных стилей до сочетания женского и мужского гардероба. Позвольте себе фантазировать!» - призывает стилист.
Весной девушкам как никогда хочется быть притягательными. Этого легко добиться, если она подчеркнёт свою женственность. Один из способов это осуществить – создать образ из мужских предметов одежды. «Смело надевайте с любимой юбкой мужской пиджак с массивными плечами или рубашку, с классическими брюками – широкий ремень, с блузкой – огромные наручные часы. Зачастую женственность создаёт гендерный контраст и раскрывает способность импровизировать! Пусть это будет юбка-карандаш и майка-алкоголичка, спортивная футболка и чёрные брюки разного кроя, начиная от расклешённых и заканчивая «дудочками» – не всё ли равно, если на вас это будет выглядеть экстравагантно?»
В моде, как и прежде, будет спорт-шик - стиль, в котором трикотаж и шёлк сосуществуют в одной плоскости. Для повседневной жизни он очень удобен: комфортные материалы отлично подходят для прогулок, посиделок с друзьями в кофейнях, шопинга и походов в кино. С помощью аксессуаров и обуви образ может играть новыми красками каждый день.
Формы и акценты
«Какой бы модной не была весна, она по-прежнему без ума от красивых женских ног. Поэтому как можно чаще показывайте их при помощи шорт самой разной длины и раскраски. Я не говорю про разнообразие выбора - с принтами, камнями, стразами, пайетками. Всё это определённо только привнесёт в вашу весну тепло и очарование», - делится Руслан Громов.
Модная многослойность всё также в тренде. Если кажется сложным создать такой образ, то стоит использовать маленькие жилетки. Их миниатюрность уже смотрится стильно, к тому же они подходят к платьям, футболкам и водолазкам.
Цветовая палитра наступившей весны
Отдельный пункт – цвета. Пик наступающего сезона – все тёплые оттенки и любимая многими женщинами клетка. Пожалуй, самыми популярными будут бежевые оттенки, матовые тона, цвет лаванды и бардо, который в любом проявлении смотрится очень выигрышно. Любителям ярких оттенков может приглянуться зелёный, фуксия и ярко-синий. Не исключаем из моды и классическое чёрное пальто – его никогда не бывает много. Однако особое внимание следует уделить ассиметрии. Этой весной она может быть ненавязчивой — например, в коллекции Delpozo появились платья с одной лямкой. Но не стоит ограничиваться - риски с асимметричным кроем только украсят образ, особенно если дело касается платьев.
«В дизайнерских коллекциях появилось классическое сочетание «белый верх — чёрный низ», чёрно-белый цветочный узор, принт в шашку и чёрно-белая зебра – миксуйте и выбирайте свой классический образ. Не оставляем без внимания плюш и бархат – я не имею в виду их обоюдное сочетание. Хотя… кто знает?!»
Аксессуары
Искусство и мода неразлучны, рассказывает стились, поэтому по-прежнему остаются в тренде всевозможные аксессуары из перьев, украшения из камней, вязаные изделия с фактурным узором и шарфы. Этой весной перья могут быть на платьях, топах, юбках и всех остальных единицах гардероба. Что касается сумок, то в который сезон подряд предпочтение отдаётся именно поясным сумкам, которые удобные и стильные одновременно.
Определённо в моде деним, бархат, шёлк и шифон. Летящие платья, струящиеся широкие брюки – настоящий гимн женской красоте с модных подиумов, а шёлковая или шифоновая блузка вполне впишется в любой образ. Если же её будет украшать пара деталей в виде воротника-галстука, выраженного волана, очень модных в новом сезоне манжет, то она будет смотреться стильной.
База – всему голова!
«Обратите внимание именно на базовую основу вашего гардероба! Изучайте возможные комбинации и помните, что достаточно уловить тенденцию стиля и выделить для себя актуальные акценты, которые расставляют дизайнеры. Так, этой весной в моде будет асимметричность, чёткость линий, контрастность красок и необычность расположения складок, шлиц и разрезов. Приведу в пример юбку-карандаш - обязательный must-have наступившего сезона. В ней просматривается особая утончённость, придающая своей обладательнице женственности и соблазнительности. Накладные карманы, смелые вырезы, винные или тёмно-зелёные оттенки – образ может быть разным в зависимости от ваших пожеланий. Актуальны будут модели самой различной длины: от мини до макси»
Обувь – показатель вкуса
Говоря об обуви Громов отмечает, что как повседневный вариант прекрасно подойдут ботинки и ботильоны с тракторной подошвой и устойчивым каблуком. Она не только стройнит, но и подходит под множество образов. Самый главный тренд этой весны - сапоги и туфли с острым носком. Не менее удачно будут смотреться обтягивающие ботфорты и ботинки на плоской подошве.
Для того чтобы выглядеть модно, необязательно гнаться за новинками, маст хэвами, брендами и каждый сезон менять гардероб. Сегодня образы создают так, как никогда раньше, потому что то, что еще недавно казалось нелепым (например, платье в сочетании с кроссовками), сегодня – тренд.
«Мода – это искусство. И этой весной мы как никогда имеем возможность покорить искусство себе, играя образами, цветами и стилем! Объединяйте предыдущие сезоны в один и радуйтесь жизни! Эта весна будет особенной!» - советует стилист.
Автор: Екатерина Кузнецова