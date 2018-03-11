Весна-2018: Стилист Руслан Громов рассказал, как выглядеть стильно в этом сезоне

Каждый человек - личность творческая, нужно лишь позволить себе раскрыться и довериться интуиции. Эксперименты – вот за что желательно взяться уже сейчас, в ожидании тёплых весенних дней.- призывает стилист.Весной девушкам как никогда хочется быть притягательными. Этого легко добиться, если она подчеркнёт свою женственность. Один из способов это осуществить – создать образ из мужских предметов одежды.В моде, как и прежде, будет спорт-шик - стиль, в котором трикотаж и шёлк сосуществуют в одной плоскости. Для повседневной жизни он очень удобен: комфортные материалы отлично подходят для прогулок, посиделок с друзьями в кофейнях, шопинга и походов в кино. С помощью аксессуаров и обуви образ может играть новыми красками каждый день.«Какой бы модной не была весна, она по-прежнему без ума от красивых женских ног. Поэтому как можно чаще показывайте их при помощи шорт самой разной длины и раскраски. Я не говорю про разнообразие выбора - с принтами, камнями, стразами, пайетками. Всё это определённо только привнесёт в вашу весну тепло и очарование», - делится Руслан Громов.Модная многослойность всё также в тренде. Если кажется сложным создать такой образ, то стоит использовать маленькие жилетки. Их миниатюрность уже смотрится стильно, к тому же они подходят к платьям, футболкам и водолазкам.Отдельный пункт – цвета. Пик наступающего сезона – все тёплые оттенки и любимая многими женщинами клетка. Пожалуй, самыми популярными будут бежевые оттенки, матовые тона, цвет лаванды и бардо, который в любом проявлении смотрится очень выигрышно. Любителям ярких оттенков может приглянуться зелёный, фуксия и ярко-синий. Не исключаем из моды и классическое чёрное пальто – его никогда не бывает много. Однако особое внимание следует уделить ассиметрии. Этой весной она может быть ненавязчивой — например, в коллекции Delpozo появились платья с одной лямкой. Но не стоит ограничиваться - риски с асимметричным кроем только украсят образ, особенно если дело касается платьев.Искусство и мода неразлучны, рассказывает стились, поэтому по-прежнему остаются в тренде всевозможные аксессуары из перьев, украшения из камней, вязаные изделия с фактурным узором и шарфы. Этой весной перья могут быть на платьях, топах, юбках и всех остальных единицах гардероба. Что касается сумок, то в который сезон подряд предпочтение отдаётся именно поясным сумкам, которые удобные и стильные одновременно.Определённо в моде деним, бархат, шёлк и шифон. Летящие платья, струящиеся широкие брюки – настоящий гимн женской красоте с модных подиумов, а шёлковая или шифоновая блузка вполне впишется в любой образ. Если же её будет украшать пара деталей в виде воротника-галстука, выраженного волана, очень модных в новом сезоне манжет, то она будет смотреться стильной.Говоря об обуви Громов отмечает, что как повседневный вариант прекрасно подойдут ботинки и ботильоны с тракторной подошвой и устойчивым каблуком. Она не только стройнит, но и подходит под множество образов. Самый главный тренд этой весны - сапоги и туфли с острым носком. Не менее удачно будут смотреться обтягивающие ботфорты и ботинки на плоской подошве.Для того чтобы выглядеть модно, необязательно гнаться за новинками, маст хэвами, брендами и каждый сезон менять гардероб. Сегодня образы создают так, как никогда раньше, потому что то, что еще недавно казалось нелепым (например, платье в сочетании с кроссовками), сегодня – тренд.«Мода – это искусство. И этой весной мы как никогда имеем возможность покорить искусство себе, играя образами, цветами и стилем! Объединяйте предыдущие сезоны в один и радуйтесь жизни! Эта весна будет особенной!» - советует стилист.