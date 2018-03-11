ФСБ РФ предотвратила теракт в Саратовской области
11 марта в Саратовской области уничтожены члены законспирированной террористической ячейки. Готовящийся теракт предотвращен силами ФСБ РФ.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, сотрудники службы проводили оперативно-розыскные мероприятия. Во время задержания подозрительного автомобиля злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Силовики дали отпор, террористы скончались на месте.
При осмотре места происшествия найдена ручная граната самодельного образца, взрывное устройство мощностью в 3 килограмма тротила, пистолеты марки ТТ и Макарова. Расследование по заведенному уголовному делу продолжается.
Ранее теракт произошел в метро Лондона.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, сотрудники службы проводили оперативно-розыскные мероприятия. Во время задержания подозрительного автомобиля злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Силовики дали отпор, террористы скончались на месте.
При осмотре места происшествия найдена ручная граната самодельного образца, взрывное устройство мощностью в 3 килограмма тротила, пистолеты марки ТТ и Макарова. Расследование по заведенному уголовному делу продолжается.
Ранее теракт произошел в метро Лондона.
Автор: Джанабилова Татьяна П