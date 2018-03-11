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В Челябинской области 82-летний лыжник скончался во время спортивного праздника
В Челябинской области случился трагический инцидент с лыжником преклонного возраста. На одном из спортивных мероприятий 82-летний мужчина умер из-за сердечного приступа.

В Челябинской области 82-летний лыжник скончался во время спортивного праздника


Лыжник скончался во время проведения массовых стартов под названием «Лыжня России» в городе Озерске. Как отмечают работники пресс-центра муниципалитета, пожилой спортсмен ощутил ухудшение самочувствия при совершении забега ветеранов. Присутствовавшие по месту проведения мероприятия работники медицинских служб не смогли оказать ему достаточную для спасения жизни помощь.

По факту случившегося инцидента инициировано проведение проверки. Администрация мунобразования выразила свои соболезнование близким и родным умершего. В сообщении подчеркивается, что ветеран сделал значительный вклад в процесс развития массового спорта, а также популяризации физкультуры и ведения здорового образа жизни у жителей города.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 15:34
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