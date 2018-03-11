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Графический ускоритель ELSA Quadro P620 занимает один слот расширения
Графоускоритель ELSA Р620 Quadro занимает всего один слот расширения. Поступление профессиональной новинки в продажу ожидается уже в апреле.

Графический ускоритель ELSA Quadro P620 занимает один слот расширения


В модели задействована вариация NVIDIA Pascal. Количественный показатель ядер CUDA равнозначен 512. В комплект оснащения вошли 2 Гбайта памяти GDDR5 с наличием шины на 128 бит.

Графоускоритель оборудован 4-мя специальными разъёмами DisplayPort 1.4. Сообщается также о поддержке вариаций DirectX 12 и OpenGL 4.5. Предусмотрена установка карты в слот PCI Express 3.0 x16.

Видеоадаптеру присуще максимальное значение рассеивания теплоэнергии в 40 Вт. Новинке свойственно однослотовое исполнение, что делает ее подходящей для применения в компакт-системах с ограниченным пространством во внутренней части корпуса.

Карта может быть задействована в компьютерах, поддерживаемых операционными системами Windows, такими как 10/8.1/8/7, Server 2016/2012 и R2/2008, и в устройствах, работающих на базе программных платформ с присутствием Linux. В настоящий момент информация о стоимости устройства отсутствует.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 20:16
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