Эксперты сравнили ОС Android P и iOS
Эксперты сравнили ОС iOS и Android P, представленную компанией Google на этой неделе. Разработчики постарались улучшить безопасность, стабильность и производительность системы.
Инженеры из Калифорнии переместили иконку часов в левый верхний угол. Регулятор громкости стал отображаться справа и в вертикальном положении. Две иконки позволяют получить быстрый доступ к настройкам и включить звук во время звонка. В отличии от iOS, с Android P можно легко сделать скриншот. Функция доступна при нажатии на кнопку выключения смартфона.
Пользователям должен понравиться режим интеллектуального вращения, позволяющий за секунду сменить расположение информации на дисплее. Технология Always-on всегда показывает индикатор заряда батареи, выводя информацию в нижнюю часть экрана.
Из нововведений эксперты отметили округлившийся дизайн иконок, цветные значки в настройках, встроенную поддержку «моноброви», способность с точностью до метра определять расстояние до Wi-Fi-роутера, исчезающий при рисовании графический ключ, зумирование текста, поддержку HDR VP9.
Ранее сообщалось, что Android P обзавелся редактором скриншотов.
Инженеры из Калифорнии переместили иконку часов в левый верхний угол. Регулятор громкости стал отображаться справа и в вертикальном положении. Две иконки позволяют получить быстрый доступ к настройкам и включить звук во время звонка. В отличии от iOS, с Android P можно легко сделать скриншот. Функция доступна при нажатии на кнопку выключения смартфона.
Пользователям должен понравиться режим интеллектуального вращения, позволяющий за секунду сменить расположение информации на дисплее. Технология Always-on всегда показывает индикатор заряда батареи, выводя информацию в нижнюю часть экрана.
Из нововведений эксперты отметили округлившийся дизайн иконок, цветные значки в настройках, встроенную поддержку «моноброви», способность с точностью до метра определять расстояние до Wi-Fi-роутера, исчезающий при рисовании графический ключ, зумирование текста, поддержку HDR VP9.
Ранее сообщалось, что Android P обзавелся редактором скриншотов.
Автор: Джанабилова Татьяна П