Длительный просмотр телевизора увеличивает риск развития рака кишечника у мужчин
Французские исследователи отмечают негативное воздействие телевизора на организм человека и угрозу возникновения различных заболеваний. По мнению экспертов, проведение у экранов более 4-х часов в день приводит к курению и влечет за собой риск развития рака кишечника у мужчин до 35%.
Такие выводы специалисты французского отделения Международного агентства по исследованию рака (IARC) сделали после изучения результатов проведенных ранее социологических исследований с участием около 430000 респондентов.
Многие люди, сидя у телевизора, любят прямо перед экраном выкурить сигарету, употребляют алкогольные напитки, а также устраивают себе бесчисленные перекусы. Все эти факторы негативно сказываются на здоровье, нормальном функционировании организма и могут спровоцировать развитие рака кишечника, особенно у мужчин.
Накопленный жир, как отмечают эксперты, отрицательно влияет на уровень гормонов и микроэлементов, способствующих росту клеток, что может привести к возникновению злокачественных новообразований. Ученые советуют людям сменить сидение часами у телевизора на физическую активность, прогулки на свежем воздухе.
Такие выводы специалисты французского отделения Международного агентства по исследованию рака (IARC) сделали после изучения результатов проведенных ранее социологических исследований с участием около 430000 респондентов.
Многие люди, сидя у телевизора, любят прямо перед экраном выкурить сигарету, употребляют алкогольные напитки, а также устраивают себе бесчисленные перекусы. Все эти факторы негативно сказываются на здоровье, нормальном функционировании организма и могут спровоцировать развитие рака кишечника, особенно у мужчин.
Накопленный жир, как отмечают эксперты, отрицательно влияет на уровень гормонов и микроэлементов, способствующих росту клеток, что может привести к возникновению злокачественных новообразований. Ученые советуют людям сменить сидение часами у телевизора на физическую активность, прогулки на свежем воздухе.
Автор: Ева Вит