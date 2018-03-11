Xiaomi Russia позволяет бесплатно получить смарт-часы Amazfit Bip
Xiaomi Russia разыгрывает Amazfit Bip в рамках новой акции. Победитель сможет получить смарт-часы бесплатно, отмечается на официальном форуме, посвященном обсуждению оболочки MIUI на территории рынка РФ.
Новый конкурс, в котором может принять участие все желающие, получил название «Правда или ложь». В нем пользователям предлагают несколько лучше узнать детали относительно фирменной оболочки устройств, под управлением которой функционируют смартфоны Xiaomi. Вдобавок, этот ход позволяет привлечь внимание пользователей, которые хотели бы бесплатно получить носимое устройство.
В этом случае на форуме Xiaomi Russia понадобится дат ответ на вопрос относительно правдивости утверждения о возможности пользователей MIUI отправлять SMS и MMS сообщения для других пользователей MIUI при подключении к Wi-Fi, не затрачивая при этом средства на услуги мобильного оператора. Дать на него ответ можно только «Правда» либо «Ложь». Предоставлять его требуется исключительно на русском языке, а также оставить свою реплику можно не больше 3-х раз. Один человек может стать получателем только одного из заявленных призов.
Победитель будет определен случайным образом из 8%, 26%, 29%, 38%, 45%, 52%,61%, 77%, 80%, а также 95% от итогового количества ответов на странице форуме. При участии в конкурсе ровно 1 тысячи человек вначале приз будет разыгран случайным путём 80 пользователями, затем при участии 260 и т.д. Суммарно организаторы конкурса разыграют 10 смарт-часов Amazfit Bip, которые продаются в среднем за 5 тысяч рублей. Результаты конкурса озвучат 13 марта.
Новый конкурс, в котором может принять участие все желающие, получил название «Правда или ложь». В нем пользователям предлагают несколько лучше узнать детали относительно фирменной оболочки устройств, под управлением которой функционируют смартфоны Xiaomi. Вдобавок, этот ход позволяет привлечь внимание пользователей, которые хотели бы бесплатно получить носимое устройство.
В этом случае на форуме Xiaomi Russia понадобится дат ответ на вопрос относительно правдивости утверждения о возможности пользователей MIUI отправлять SMS и MMS сообщения для других пользователей MIUI при подключении к Wi-Fi, не затрачивая при этом средства на услуги мобильного оператора. Дать на него ответ можно только «Правда» либо «Ложь». Предоставлять его требуется исключительно на русском языке, а также оставить свою реплику можно не больше 3-х раз. Один человек может стать получателем только одного из заявленных призов.
Победитель будет определен случайным образом из 8%, 26%, 29%, 38%, 45%, 52%,61%, 77%, 80%, а также 95% от итогового количества ответов на странице форуме. При участии в конкурсе ровно 1 тысячи человек вначале приз будет разыгран случайным путём 80 пользователями, затем при участии 260 и т.д. Суммарно организаторы конкурса разыграют 10 смарт-часов Amazfit Bip, которые продаются в среднем за 5 тысяч рублей. Результаты конкурса озвучат 13 марта.
Автор: Валерий Антонов