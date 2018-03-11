В Санкт-Петербурге мужчине дали пять лет за убийство жены в кредит
В Санкт-Петербурге 22-летнему мужчине дали пять лет тюрьмы за убийство жены, совершенное в кредит, взятый в банке на личные нужды. Ссуда в размере 40 тыс. рублей пошла на оплату услуг киллера. Инцидент прокомментировали в СКР.
Сообщается, что летом прошлого года мужчина решил избавиться от супруги и начал поиски исполнителя, в роли которого впоследствии выступил сотрудник МВД. Заказчик отдал «убийце» фотографию женщины, адрес, два ножа, потребовав предоставить в качестве доказательства смерти личные вещи жертвы. Мужчину задержали во время «обмена» улик на гонорар.
На допросе обвиняемый признался, что испытывал неприязнь к жене, ушедшей от него почти сразу после свадьбы, и хотел стать единственным опекуном дочери. Суд рассмотрел материалы уголовного делопроизводства и признал мужчину виновным.
Ранее в Ленобласти наши полуголое тело.
Сообщается, что летом прошлого года мужчина решил избавиться от супруги и начал поиски исполнителя, в роли которого впоследствии выступил сотрудник МВД. Заказчик отдал «убийце» фотографию женщины, адрес, два ножа, потребовав предоставить в качестве доказательства смерти личные вещи жертвы. Мужчину задержали во время «обмена» улик на гонорар.
На допросе обвиняемый признался, что испытывал неприязнь к жене, ушедшей от него почти сразу после свадьбы, и хотел стать единственным опекуном дочери. Суд рассмотрел материалы уголовного делопроизводства и признал мужчину виновным.
Ранее в Ленобласти наши полуголое тело.
Автор: Джанабилова Татьяна П