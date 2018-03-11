Поклонники не узнают «гардемарина» Сергея Жигунова
На своей странице в Instagram актер Сергей Жигунов, известный как «гардемарин» Александр Белов и Шаталин («Моя прекрасная Няня»), опубликовал новый снимок. Поклонники не узнали располневшего артиста.
В комментариях подписчики отметили, что виной тому может быть не самый удачный ракурс съемки. Другие заявили, что Жигунов слишком располнел. Однако большинство написали, что актер все так же прекрасно выглядит и посоветовали не обращать внимания на критиков в комментариях. Сергей Жигунов поблагодарил поклонников за лестные отзывы.
Ранее сообщалось, что Сергей Жигунов принял участие в программе "Смак" Ивана Урганта.
В комментариях подписчики отметили, что виной тому может быть не самый удачный ракурс съемки. Другие заявили, что Жигунов слишком располнел. Однако большинство написали, что актер все так же прекрасно выглядит и посоветовали не обращать внимания на критиков в комментариях. Сергей Жигунов поблагодарил поклонников за лестные отзывы.
Ранее сообщалось, что Сергей Жигунов принял участие в программе "Смак" Ивана Урганта.
Автор: Сергей Сидорин