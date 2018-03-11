Мировоззрение помешало Михаилу Ефремову прокомментировать скандал в Самаре
Мировоззрение помешало актеру Михаилу Ефремову прокомментировать скандал, произошедший во время спектакля в Самаре. Инцидент порождает новые слухи в Сети.
7 марта после спектакля «Не становись чужим» зрители начали говорить о позоре Ефремова, который показал непрофессионализм и стал препираться с кашляющими в зале людьми. Недавно в Сеть залили новый ролик, на котором отчетливо видно, как артист материться.
«Я считаю себя ортодоксальным крестьянином, который не работает в воскресенье. Можете сами прокомментировать видео», - заявил артист.
Ранее позор Ефремова прокомментировала супруга.
7 марта после спектакля «Не становись чужим» зрители начали говорить о позоре Ефремова, который показал непрофессионализм и стал препираться с кашляющими в зале людьми. Недавно в Сеть залили новый ролик, на котором отчетливо видно, как артист материться.
«Я считаю себя ортодоксальным крестьянином, который не работает в воскресенье. Можете сами прокомментировать видео», - заявил артист.
Ранее позор Ефремова прокомментировала супруга.
Автор: Джанабилова Татьяна П