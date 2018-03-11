Mazda в Женеве представила обновленный универсал Mazda 6
На выставке в Женеве компания Mazda показала новую версию своего универсал с названием «6». Обновление авто затронуло как экстерьер, так и салон транспортного средства.
В последнем появились новые материалы отделки более высокого качества, а также новые кресла и дисплей диагональю 8 дюймов. Опционально для Mazda 6, относящегося к 2019-му модельному году, покупатель может заказать передние сидения с вентиляцией, на которых будет обшивка из натуральной кожи Nappa. Помимо этого, в списке доступных новшеств числятся вставки, созданные из натурального дерева либо замши.
Инженеры, работающие на японскую автокомпанию, добавили в Mazda 6 новые конструкционные решения, которые позволили заметно усилить звукоизоляцию, а также поменять настройку подвески за счет корректировки использованных амортизаторов и стабилизаторов. Соответственно, под капотом авто в корпусе универсал станут располагаться бензиновые силовые агрегаты объемом 2 и 2,5 литра, принадлежащие к семейству SKYACTIV. Производительность новинок заявлена на отметках 145 и 194 «лошадей». Отдельно будет предложен дизельный вариант Mazda 6. Он будет поставляться в нескольких вариациях форсирования силового агрегата объемом 2,2 литра.
В последнем появились новые материалы отделки более высокого качества, а также новые кресла и дисплей диагональю 8 дюймов. Опционально для Mazda 6, относящегося к 2019-му модельному году, покупатель может заказать передние сидения с вентиляцией, на которых будет обшивка из натуральной кожи Nappa. Помимо этого, в списке доступных новшеств числятся вставки, созданные из натурального дерева либо замши.
Инженеры, работающие на японскую автокомпанию, добавили в Mazda 6 новые конструкционные решения, которые позволили заметно усилить звукоизоляцию, а также поменять настройку подвески за счет корректировки использованных амортизаторов и стабилизаторов. Соответственно, под капотом авто в корпусе универсал станут располагаться бензиновые силовые агрегаты объемом 2 и 2,5 литра, принадлежащие к семейству SKYACTIV. Производительность новинок заявлена на отметках 145 и 194 «лошадей». Отдельно будет предложен дизельный вариант Mazda 6. Он будет поставляться в нескольких вариациях форсирования силового агрегата объемом 2,2 литра.
Автор: Валерий Антонов