MINI вывела на испытания свой первый электрокар Cooper E
Автоконцерн BMW и ее дочерняя компания MINI вывели на тестирование свой первый электрокар Cooper E. Фотошпионам удалось запечатлеть на зимней дороге закамуфлированный автомобиль из линейки полностью электрических моделей бренда, анонс которых запланирован на 2019 год.
MINI Cooper E разработчики испытывают в суровых зимних условиях при морозной погоде. Подобное тестирование сразу выявляет изъяны в силовой установку, подвеске и трансмиссии.
Разработчики компании MINI держат в секрете технические возможности новинки, входящей в состав линейки брендовых электрокаров. Эксперты предполагают, что модель создается на базе современной версии Cooper с усовершенствованной платформой, позволяющей установить дуэт электродвигателей от 150 л. с каждый и аккумуляторный блок на 50-60 кВт-ч с запасом хода до 350 км, не жертвуя задними сидениями.
Как ожидается, MINI Cooper E может получить самые современные системы безопасности: курсовую устойчивость, отслеживание слепых зон, экстренное торможение, определение препятствий и предупреждение о возможных ДТП.
MINI Cooper E разработчики испытывают в суровых зимних условиях при морозной погоде. Подобное тестирование сразу выявляет изъяны в силовой установку, подвеске и трансмиссии.
Разработчики компании MINI держат в секрете технические возможности новинки, входящей в состав линейки брендовых электрокаров. Эксперты предполагают, что модель создается на базе современной версии Cooper с усовершенствованной платформой, позволяющей установить дуэт электродвигателей от 150 л. с каждый и аккумуляторный блок на 50-60 кВт-ч с запасом хода до 350 км, не жертвуя задними сидениями.
Как ожидается, MINI Cooper E может получить самые современные системы безопасности: курсовую устойчивость, отслеживание слепых зон, экстренное торможение, определение препятствий и предупреждение о возможных ДТП.
Автор: Ева Вит