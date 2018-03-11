Спутник запечатлел 12 стадионов, которые примут матчи ЧМ-2018
Спутник сделал фотографии 12 стадионов, которые станут местом проведения матчей в рамках ЧМ-2018. RT собрало кадры в единое видео.
В ролике можно заметить фотографии из космоса, сделанные над футбольными площадками в Волгограде, Самаре, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, и Санкт-Петербурге.
Ранее генсек FIFA назвала ЧМ в России «величайшим шоу на планете». Для этого она отметила важность объединения усилий организации и российского правительства. Впоследствии 100 дней до начала игр в рамках чемпионата по футболу были отмечены Владимиром Путиным и Джанни Инфантино. Президент РФ и 9-й глава FIFA обменялись несколькими передачами мяча в кабинете последнего. Это было сделано для съемок клипа в честь начала обратного отсчета до дня открытия ЧМ-2018.
В ролике можно заметить фотографии из космоса, сделанные над футбольными площадками в Волгограде, Самаре, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, и Санкт-Петербурге.
Ранее генсек FIFA назвала ЧМ в России «величайшим шоу на планете». Для этого она отметила важность объединения усилий организации и российского правительства. Впоследствии 100 дней до начала игр в рамках чемпионата по футболу были отмечены Владимиром Путиным и Джанни Инфантино. Президент РФ и 9-й глава FIFA обменялись несколькими передачами мяча в кабинете последнего. Это было сделано для съемок клипа в честь начала обратного отсчета до дня открытия ЧМ-2018.
Автор: Валерий Антонов