Владимир Путин назвал причину трагедии с «Курском»
Причиной трагедии, произошедшей с подводной лодкой «Курск», стало ужасное состояние вооруженных сил. Соответствующее заявление президент РФ Владимир Путин сделал в фильме «Путин», снятый корреспондентом Андреем Кондрашовым.
«После распада СССР страна погрузилась в социальный и экономический хаос. Разумеется, это отразилось на армии и привело к страшной трагедии. Думаю, все знают, в каком состоянии в те годы находились вооруженные силы», - сказал Владимир Владимирович.
В момент трагедии Путин только вступил в должность. Глава МИД сказал, что подлодку нашли, но на тот момент было непонятно, что грядет нечто серьезное. Чтобы поддержать родных и близких моряков, президент лично общался с их семьями.
Напомним, 12 августа 2000 года в водах Баренцево моря затонул «Курск». Экипаж, состоящий из 118 человек, погиб.
Ранее Кремль обнародовал интервью Владимира Путина.
«После распада СССР страна погрузилась в социальный и экономический хаос. Разумеется, это отразилось на армии и привело к страшной трагедии. Думаю, все знают, в каком состоянии в те годы находились вооруженные силы», - сказал Владимир Владимирович.
В момент трагедии Путин только вступил в должность. Глава МИД сказал, что подлодку нашли, но на тот момент было непонятно, что грядет нечто серьезное. Чтобы поддержать родных и близких моряков, президент лично общался с их семьями.
Напомним, 12 августа 2000 года в водах Баренцево моря затонул «Курск». Экипаж, состоящий из 118 человек, погиб.
Ранее Кремль обнародовал интервью Владимира Путина.
Автор: Джанабилова Татьяна П