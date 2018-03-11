Митя Фомин показал редкий снимок с любимой женщиной
Митя Фомин скрывает от фанатов личную жизнь, но вчера сделал исключение и показал редкий снимок с любимой женщиной - мамой. Соответствующий пост певец разместил в микроблоге Instagram.
«Дорогая Тамарочка! Я все сказал тебе по телефону, но хочу еще раз поблагодарить тебя за жизнь! Пусть все твои хвори забудутся и улетучатся. Желаю тебе позитивных людей, хорошей погоды, радости, а все остальное у тебя уже есть. Твой любящий сын Митя», - написал Фомин под архивной фотографией.
Поклонники похвалили артиста за то, что он не забывает маму. Многие оставили в комментариях поздравления с днем рождения.
Ранее Фомин поддержал движение Putin Team.
«Дорогая Тамарочка! Я все сказал тебе по телефону, но хочу еще раз поблагодарить тебя за жизнь! Пусть все твои хвори забудутся и улетучатся. Желаю тебе позитивных людей, хорошей погоды, радости, а все остальное у тебя уже есть. Твой любящий сын Митя», - написал Фомин под архивной фотографией.
Поклонники похвалили артиста за то, что он не забывает маму. Многие оставили в комментариях поздравления с днем рождения.
Ранее Фомин поддержал движение Putin Team.
Автор: Джанабилова Татьяна П