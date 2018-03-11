Виктория Боня оголила кусочек груди на отдыхе в Таиланде
Виктория Боня несколько дней назад улетела на отдых в Таиланд, но не забывает напоминать о себе поклонникам, публикуя в Instagram-аккаунте «горячие» снимки и видео с «жаркими» танцами. На одной из пикантных фотографий знаменитость немного оголила грудь.
Свою радость отлету в красивую экзотическую страну Виктория Боня продемонстрировала уже на борту самолета, исполнив зажигательный танец с элементами тверка. До этого телезвезда отдыхала в холодной Голландии, а потом с дочерью Анджелиной на зимнем курорте в Куршавеле.
Теперь знаменитость в компании подруг отправилась покорять пляжи Таиланда и наслаждаться теплыми волнами Сиамского залива. Боня уже успела порадовать подписчиков «горячими» снимками, показав прелести фигуры в откровенном купальнике. Некоторым поклонникам показалось, что модель подкорректировала себе грудь, что особенно заметно на видео, снятом с высоты.
Ранее Виктория Боня не надела нижнее белье под платье.
Свою радость отлету в красивую экзотическую страну Виктория Боня продемонстрировала уже на борту самолета, исполнив зажигательный танец с элементами тверка. До этого телезвезда отдыхала в холодной Голландии, а потом с дочерью Анджелиной на зимнем курорте в Куршавеле.
Теперь знаменитость в компании подруг отправилась покорять пляжи Таиланда и наслаждаться теплыми волнами Сиамского залива. Боня уже успела порадовать подписчиков «горячими» снимками, показав прелести фигуры в откровенном купальнике. Некоторым поклонникам показалось, что модель подкорректировала себе грудь, что особенно заметно на видео, снятом с высоты.
Ранее Виктория Боня не надела нижнее белье под платье.
Автор: Ева Вит