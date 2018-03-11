Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Происшествия

Мэр Краснодара провел совещание возле дома, где взорвался газ
В пресс-службе городской администрации Краснодара сообщили, что мэр города Евгений Первышов провел совещание возле дома, где взорвался газ. Заместитель градоначальника Владислав Ставицкий заявил, что на данный момент подготовлен акт и определен перечень работ.

Мэр Краснодара провел совещание возле дома, где взорвался газ


Работники выполнят аварийный демонтаж и проведут проектные работы. Ставицкий рассказал, что эксперты пришли к выводу, что на данный момент невозможно демонтировать кладку дымохода и кровли, поскольку она может выпасть и рухнет 12 тонн веса. Службы согласовали, что изначально будут сделаны опоры, сварены рамки, которые удержат конструкцию.

На сегодняшний день задача-минимум – укрепить всю стену, усилить несущие конструкции и лишь после этого проводить работы по демонтажу.

Пятиэтажный дом на Славянской улице Краснодара разрушился после взрыва газа. При происшествии пострадали шесть человек, среди которых две детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 16:49
Читайте также
Эксперты назвали самые популярные туристические
Путин подписал закон об увеличении минимальной
В Контиолахти биатлонист Фуркад подарил
Владимир Путин назвал причину трагедии с «Курском»
Спутник запечатлел 12 стадионов, которые примут
Власти Великобритании призывают союзников
Эксперт рассказал, к чему приведет изменение
В Минстрое пообещали автоматизировать процесс
Весна-2018: Стилист Руслан Громов рассказал, как
В Москве одинокие пенсионеры смогут общаться с
В Вильнюсе власти потребовали демонтировать
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы
Добавление комментария
Последние новости
11.03, 22:32 Hyundai отзывает 155 тысяч моделей Sonata 2011 года
11.03, 22:23 Apple готовит серию устройств с Face ID
11.03, 22:00 Цифровое будущее для человечества уже наступило
11.03, 21:47 Двигателестроение РФ пополнилось уникальными «М70ФРУ-Р»
11.03, 21:30 Наташа Королева в Краснодаре напугала фанатов нездоровым
11.03, 21:16 Ученые: Выкуренная сигарета укорачивает пенис на 1 см
11.03, 21:00 Эксперты назвали самые популярные туристические
11.03, 20:54 Теща госпитализированного Гаркалина попала в больницу
11.03, 20:51 Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
11.03, 20:47 Ученые: Смартфоны приводят к депрессии и гибели мозга
11.03, 20:40 Виктория Боня оголила кусочек груди на отдыхе в Таиланде
11.03, 20:33 Митя Фомин показал редкий снимок с любимой женщиной
11.03, 20:17 Подруга пострадавшей рассказала подробности о нападении
11.03, 20:16 Графический ускоритель ELSA Quadro P620 занимает один
11.03, 20:09 Длительный просмотр телевизора увеличивает риск развития
11.03, 20:00 Xiaomi Russia позволяет бесплатно получить смарт-часы
11.03, 19:53 В Омской области 2 мужчины ради мяса прострелили голову
11.03, 19:51 Бекмамбетов презентовал в США продолжение фильма «Убрать
11.03, 19:44 Теоретики заговора обнаружили загадочный объект в
11.03, 19:33 Google и «ВКонтакте» отпраздновали День Марио с