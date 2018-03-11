Мэр Краснодара провел совещание возле дома, где взорвался газ
В пресс-службе городской администрации Краснодара сообщили, что мэр города Евгений Первышов провел совещание возле дома, где взорвался газ. Заместитель градоначальника Владислав Ставицкий заявил, что на данный момент подготовлен акт и определен перечень работ.
Работники выполнят аварийный демонтаж и проведут проектные работы. Ставицкий рассказал, что эксперты пришли к выводу, что на данный момент невозможно демонтировать кладку дымохода и кровли, поскольку она может выпасть и рухнет 12 тонн веса. Службы согласовали, что изначально будут сделаны опоры, сварены рамки, которые удержат конструкцию.
На сегодняшний день задача-минимум – укрепить всю стену, усилить несущие конструкции и лишь после этого проводить работы по демонтажу.
Пятиэтажный дом на Славянской улице Краснодара разрушился после взрыва газа. При происшествии пострадали шесть человек, среди которых две детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Работники выполнят аварийный демонтаж и проведут проектные работы. Ставицкий рассказал, что эксперты пришли к выводу, что на данный момент невозможно демонтировать кладку дымохода и кровли, поскольку она может выпасть и рухнет 12 тонн веса. Службы согласовали, что изначально будут сделаны опоры, сварены рамки, которые удержат конструкцию.
На сегодняшний день задача-минимум – укрепить всю стену, усилить несущие конструкции и лишь после этого проводить работы по демонтажу.
Пятиэтажный дом на Славянской улице Краснодара разрушился после взрыва газа. При происшествии пострадали шесть человек, среди которых две детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Автор: Сергей Сидорин