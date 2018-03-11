Ученые: Смартфоны приводят к депрессии и гибели мозга
Ученые из МТИ доказали, что регулярное использование смартфонов приводит к депрессии и гибели мозга. Материалы исследования появились в профильном издании.
Современный человек не может прожить без смартфона с его многочисленными функциями: звонки, доступ в соцсети, будильник. Зависимость от гаджетов растет и за пять лет увеличилась на 28%. В головном мозге находится сектор, отвечающий за привыкание, поэтому ученые решили посмотреть, как развивается патологическое влечение к девайсам.
В эксперименте приняли участие 100 активных пользователей смартфонов и 100 человек, прекрасно обходящихся без IT-технологий. В контрольной группе активность клеток в мозге оказалась на 17% ниже, более того респонденты находились на грани депрессии, испытывали резкие перепады настроения и проблемы с двигательной системой.
Ранее ученые доказали, что депрессию могут вызвать соцсети.
Современный человек не может прожить без смартфона с его многочисленными функциями: звонки, доступ в соцсети, будильник. Зависимость от гаджетов растет и за пять лет увеличилась на 28%. В головном мозге находится сектор, отвечающий за привыкание, поэтому ученые решили посмотреть, как развивается патологическое влечение к девайсам.
В эксперименте приняли участие 100 активных пользователей смартфонов и 100 человек, прекрасно обходящихся без IT-технологий. В контрольной группе активность клеток в мозге оказалась на 17% ниже, более того респонденты находились на грани депрессии, испытывали резкие перепады настроения и проблемы с двигательной системой.
Ранее ученые доказали, что депрессию могут вызвать соцсети.
Автор: Джанабилова Татьяна П